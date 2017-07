Eintritt 2 Pers. Autokino inkl. 2x Popcorn & 2x große Portionen Chicken-Nuggets (Wert: 40,-€)

Im 20.000 qm großen Autokino Berlin werden den Besuchern spannende Filme auf zwei 200 qm großen Leinwänden präsentiert. In nostalgischer und intimer Atmosphäre können Sie mit Ihrer Begleitung einen unvergesslichen Kinoabend erleben. Perfekt wird der Filmspaß mit kühlen Drinks und leckeren Snacks. Holen Sie sich echtes amerikanisches Kino-Feeling in die Hauptstadt und genießen Sie einen aktuellen Blockbuster oder einen Kultfilm. Action, Komödie oder Animationsfilm, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Jeden Abend werden zwei Blockbuster in hoher 4k-Projektionsauflösung gespielt. Einmal im Monat gibt es einen Klassiker. Im Autokino werden die Türen einfach geschlossen und die Zuschauer können ungestört die Filme aus ihren Autos schauen und verschiedene Snacks genießen.