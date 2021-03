Auszubildende (m/w/d) gesucht

BAUKING sucht ab sofort

Auszubildende (m/w/d)

Was Sie ausmacht:

– Selbstständigkeit und Eigenverantwortung

– Teamfähigkeit

– freundliche Ausstrahlung und gute Umgangsform

– Zuverlässigkeit und Sorgfalt

– Spaß an neuen Herausforderungen

Dann sind Sie bereit für eine Ausbildung bei BAUKING!

Das erwartet Sie:

Vielfalt: BAUKING bietet Ausbildungen in vielen Berufen an.

Nähe: BAUKING bildet an mehr als 110 Standorten aus.

Qualität: BAUKING hat qualifizierte (IHK geprüfte) Ausbilder an jedem Standort.

Ankommen: BAUKING ist berühmt für seinen Azubi-Willkommenstag.

Teamgeist: BAUKING lädt die Azubis aller Standorte zum Azubi-Camp ein.

Fortbildung: BAUKING unterstützt Dich mit Schulungen, E-Learning und

Prüfungsvorbereitung.

Zukunft: BAUKING bietet Dir Perspektiven auch nach Deiner Ausbildung.

Neben unserer bauking4you-Mitarbeiterapp und einer betrieblichen

Altersvorsorge bieten wir Ihnen Mitarbeiterrabatte, u.a. in unseren

eigenen hagebaumärkten und den BAUKING-Fachhandelsstandorten.

Bewerben Sie sich jetzt online oder per Email an:

personalabteilung@bauking.de

Außerdem bieten wir auch Praktikumsplätze an.

Wer noch ein Praktikum sucht, ist bei Bauking richtig. Also schnell bewerben!