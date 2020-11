EDEKA Wilde in Heidesee bietet ab sofort eine

Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel (m/w/d)

an.

Was macht man da aus sich?



Werde zur Vertrauensperson. Während der Ausbildung meisterst du abwechslungsreiche Aufgaben, denn du und dein Team

seid für den reibungslosen Geschäftsablauf im Markt verantwortlich. Dabei steht der Kunde im Mittelpunkt: Du bist

Ansprechpartner und wichtiger Berater – denn du erleichterst den Einkauf und informierst über unsere Ware.

Neben dem Verkauf arbeitest du im Einkaufs- und Lagerwesen und übernimmst betriebswirtschaftliche Aufgaben im Personal-

und Rechnungswesen. Außerdem wirkst du bei der Sortimentsgestaltung sowie bei Marketingaktionen mit. Du merkst: Als

Kaufmann/-frau im Einzelhandel bist du das Fundament für den Erfolg jedes einzelnen EDEKA-Marktes.

 Du bist verantwortlich für Einkauf, Verkauf und Marketing unserer Waren

 Du bedienst die Kassen, machst die Abrechnung und bist für die Datenanalyse zuständig

 Du beaufsichtigst die Warenwirtschaft und die Geschäftsprozesse im Einzelhandel

 Du bist Ansprechpartner und wichtiger Berater für unsere Kunden

 Du wirkst bei der Sortimentsgestaltung mit

 Du führst verkaufsfördernden Warenaufbau selbst durch

Was lernt man da genau?



 Du lernst sämtliche Tätigkeiten im Einzelhandel kennen

 Du meisterst alles rund um die Ware – von Einkauf über Verkauf bis hin zum Marketing

Was sollte man dafür mitbringen?



 Freude am Kundenkontakt

 Teamgeist

 Einfühlungsvermögen

 Rasche Auffassungsgabe

 Selbstständigkeit

 Verantwortungsbewusstsein

 Interesse an betriebswirtschaftlichen Zusammenhängen

 Angenehmes Auftreten, gepflegtes Äußeres

 Gutes Ausdrucksvermögen

Dauer und Ablauf:

Deine Ausbildung dauert drei Jahre – aber unter bestimmten Voraussetzungen ist eine Verkürzung um sechs oder sogar zwölf

Monate möglich. Nach bestandener Prüfung bist du Kaufmann im Einzelhandel – ein Fundament für eine schnelle Karriere und

für eine mögliche Selbstständigkeit bei EDEKA. Während der Ausbildungszeit durchläufst du abwechslungsreiche

Tätigkeitsfelder und mit exklusiven Weiterbildungsprogrammen pushen wir dich zu noch mehr Erfolg, Schritt für Schritt.

In der Ausbildung kannst du dich in Absprache mit deinem Ausbildungsbetrieb auf verschiedene Wahlbausteine konzentrieren:

„Beschaffungsorientierte Warenwirtschaft“, „Beratung und Verkauf“, „Warenwirtschaftliche Analyse“ sowie „Steuerung und

Kontrolle“ und „Grundlagen unternehmerischer Selbstständigkeit“ stehen zur Spezialisierung zur Auswahl. Neben der

Berufsschule besuchst du Seminare – auch zur gezielten Prüfungsvorbereitung –, die in dieser Form nur EDEKA bietet und die dir den Weg für eine steile Karriere ebnen.

Mach was aus dir – und schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen.

Dein Kontakt:

Frau Yvonne Wilde

Lebensmitteleinzelhandel Yvonne Wilde e.K.

033767 / 79200

edeka.wilde.heidesee@minden.edeka.de