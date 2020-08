Ausbildung beim RAKW

Infos zum Ausbildungsprofil:

Unternehmen: Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs Wusterhausen GmbH & Co. KG

Adresse: Gewerbepark 32, 15745 Wildau

Kontakt: bewerbung@rakw.de

Ausbildungsberuf: Rohrleitungsbauer, Kanalbauer, Baugeräteführer, Anlagenmechaniker

Rohrsystemtechnik, Straßenbauer, Industrieelektriker

Fachgebiet: Rohrleitungs- und Anlagenbau

Ausbildungsbeginn: 01.09.2021

Eure Aufgabe:

– Beispiel Rohrleitungsbauer:

Rohrleitungsbauer sind unentbehrliche Spezialisten für die Herstellung und Instandsetzung

von Rohrleitungssystemen. Während der dreijährigen Ausbildung zum Rohrleitungsbauer

erwerben die Auszubildenden zudem umfangreiche Kenntnisse in allen Tiefbauarbeiten. Die

Rohre werden in unterschiedliche Böden oder in Fels eingebaut. Der Rohrleitungsbauer

muss genau wissen, wie man einen Rohrgraben unter schwierigsten Bedingungen aushebt

und sichert sowie später verfüllt und verdichtet. Moderne Maschinen erleichtern die Arbeit

des Rohrleitungsbauers.

Ihr bringt mit: Du hast Freude an Technik? Du arbeitest genau, bist zuverlässig und denkst

mit? Dann sind das ideale Voraussetzungen für eine Ausbildung bei RAKW.

Wir bieten euch:

– Einsatz in echten Bauprojekten von Beginn an

– Unterstützung durch einen erfahrenen Mentor

– Modernste Geräte und Arbeitsplätze

– Betriebliche Altersvorsorge

– Firmenfitnessprogramm

– Individuelle Karrieremöglichkeiten

– Größtmögliche Übernahmechancen

– Weiterbildungen schon während der Ausbildung

– Hohe Ausbildungsvergütung

– Urlaubsgeld

– 30 Tage Urlaub

– Diverse Mitarbeiter-Events

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Infos zu der Ausbildung und den Berufsschulen:

Rohrleitungs- und Anlagenbau Königs Wusterhausen

GmbH & Co. KG

Gewerbepark 32, 15745 Wildau

www.rakw.de

Tel.: 03375 5150