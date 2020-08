Ausbildung beim Klinikum Dahme Spreewald

Infos zum Ausbildungsprofil:

Unternehmen: Klinikum Dahme-Spreewald GmbH

Adresse: Schillerstr. 29, 15907 Lübben

Kontakt: kds.gesundheitsakademie@sana.de oder Tel: 03546 – 75 284

Ausbildungsberufe: Gesundheits- und Krankenpflegehilfe (ab 01.10.2020),

Pflegefachfrau/-mann (ab 01.10.2020) – auch Vertiefung Pädiatrie möglich

Fachgebiet: Gesundheit und Pflege

Ausbildungsbeginn: jeweils zum 01.10.

Eure Aufgabe:

– Pflege und Betreuung von Menschen aller Altersgruppen mit gesundheitlichen

Beeinträchtigungen bzw. Mitwirkung dabei

– Mitwirkung bei Diagnostik und Therapie

Ihr bringt mit:

– Freude am Umgang mit Menschen aller Altersgruppen

– Interesse für medizinische und psychologische Themen

– schnelle Auffassungsgabe

– physische und psychische Belastbarkeit

Wir bieten euch:

– vielseitige Ausbildung in Königs Wusterhausen/Lübben & Umgebung

– Begleitung durch erfahrene Mitarbeiter in Theorie und Praxis

– Arbeitsplatzsicherheit in der Branche

– gute Bezahlung

Dauer der Ausbildung: 3 Jahre

Deine Berufsschule: am Standort der Spreewaldklinik in Lübben sowie in Wildau,

jeweils in Bahnhofsnähe

