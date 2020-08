Ausbildung bei dispo-Tf Education

Infos zum Ausbildungsprofil:

Unternehmen: dispo-Tf Education GmbH

Firmensitz: Wolfener Str. 32-34, 12681 Berlin

Kontakt: 0800 577 0138

Ausbildungsberuf: Der Fokus von dispo-Tf Education liegt auf Umschulungen im Eisenbahnverkehrswesen; zum Beispiel Triebfahrzeugführer/Lokführer, Wagenmeister, Personaldisponent, Zugbegleiter und andere Eisenbahnberufe. Darüber hinaus bilden wir an unseren über 20 Ausbildungszentren auch jedes Jahr angehende Bürokaufleute aus.

Fachgebiet: Eisenbahnverkehrswesen

Ausbildungsbeginn: Nächste Starttermine für die bahnspezifischen Umschulungen:

Berlin: 31.08.2020 & 21.09.2020

Cottbus: 07.09.2020 (Wagenmeister) & 12.10.2020 (Triebfahrzeugführer)

Frankfurt (Oder): 31.08.2020 & 21.09.2020

Neuenhagen bei Berlin: 19.10.2020

Brandenburg an der Havel: 12.10.2020 & 02.11.2020

Eure Aufgabe:

Bei dispo-Tf Education lernen angehende Eisenbahnpersonale die wichtigsten Grundlagen für ihre berufliche Zukunft. Von der Unfallverhütung, über Wagenprüfung, Bremsprobe bis hin zum Betriebsdienst – mit einer Umschulung bei dispo-Tf bist du bestens vorbereitet. Außerdem garantieren wir allen Absolventen die Übernahme in ein festes Arbeitsverhältnis inklusive Bezahlung nach GDL-Tarif.

Ihr bringt mit:

Im Grunde sind Umschulungen im Eisenbahnverkehrswesen für jeden geeignet. Die Voraussetzungen sind überschaubar: Interessierte sollten mindestens 19 Jahre alt sein, einen Haupt- oder Berufsabschluss haben und über Deutschkenntnisse auf B2-Niveau verfügen. Außerdem musst du medizinisch und psychologische tauglich sein. Die entsprechende Eignungsuntersuchung wird von einem Facharzt für Verkehrsmedizin durchgeführt.

Für Eisenbahninteressierte ohne Schulabschluss bieten wir eine 24-monatige Umschulung zum Eisenbahner im Betriebsdienst (kurz EiB). Nach einer erfolgreichen Umschulung verfügen die Teilnehmer nicht nur über den Triebfahrzeugführerschein, sondern auch über einen anerkannten IHK-Abschluss.

Wir bieten Euch:

Wir bieten Quereinsteigern eine umfangreiche Umschulung im Eisenbahnverkehrswesen. Egal, ob als Triebfahrzeugführer/Lokführer, Wagenmeister, Zugbegleiter oder Personaldisponent. Bei uns ist für jeden Eisenbahninteressierten etwas dabei.

Darüber hinaus bieten wir für Menschen ohne Schulabschluss die Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst an und suchen immer wieder Auszubildende für Büromanagement.

Dauer der Ausbildung:

Bei dispo-Tf Education können unterschiedlich Ausbildungen und Umschulungen absolviert werden. Jeder Lehrgang hat eine andere Laufzeit:

Eine Umschulung zum Triebfahrzeugführer dauert 13 Monate, die anderen Lehrgänge zum Wagenmeister, Zugbegleiter, Zweiwegefahrzeugführer etc. sind entsprechend kürzer. Eine Ausbildung zum Eisenbahner im Betriebsdienst dauert wiederum 24 Monate.

Eine Ausbildung im Bereich Büromanagement dauert 2,5 bis 3 Jahre.

Deine Berufsschule:

Der Unterricht finden in einem der über 20 Ausbildungszentren des privaten Bildungsträgers dispo-Tf Education statt. Die Standorte im Sendegebiet befinden sich in Cottbus, Berlin, Neuenhagen bei Berlin, Frankfurt (Oder) und Brandenburg an der Havel.

dispo-Tf Education GmbH

www.education.dispotf.de