Aufgeräumt ins neue Jahr

Endlich überflüssigen Ballast abwerfen. So richtig aufräumen

und sich von allem trennen, was nicht mehr benötigt wird oder

was einem nicht mehr guttut – diesen Vorsatz fassen zum Jah-

resanfang viele von uns. Aber welche positiven Effekte hat das

Aufräumen auf die Gesundheit und wie räumt man eigentlich

„richtig“ auf?

Aufräumen ist für viele Menschen eine Herausforderung, da das

Chaos manchmal unüberwindlich scheint. Doch es kann sich

lohnen, die unliebsame Aufgabe gründlich anzugehen. Erfolg‑

reiche Aufräumaktionen, bei denen einige Prinzipien wie Acht‑

samkeit und Dankbarkeit berücksichtig werden, können das

Wohlbefinden steigern und schlechter Stimmung, Erschöpfung

sowie Stress entgegenwirken.

Ordnung als Trend

Dass Aufräumen das Potenzial hat, zur Lifestyle‑Aktivität zu

werden, zeigt der aktuelle Trend rund um die selbsternannte

japanische Ordnungs‑Expertin Marie Kondo. Ihr Konzept des Ord‑

nens sieht ein systematisches Vorgehen vor, bei dem nicht ein

Raum nach dem anderen aufgeräumt wird, sondern die eigenen

Habseligkeiten in fünf Kategorien eingeteilt und nacheinander

bearbeitet werden: Nach Kleidung werden Bücher, Papiere und

Unterlagen, Kleinigkeiten und letztendlich Erinnerungsstücke

aussortiert und aufgeräumt.

Rituale erleichtern das Sortieren

Ob einem das Ordnen nach Kategorien liegt oder nicht, ist sicher‑

lich Typsache. Für das Wohlbefinden entscheidender sind beim

Aufräumen jedoch zwei Rituale, die auch in Marie Kondos Methode

Anwendung finden. Zum einen geht es um die Frage nach dem

emotionalen Wert des Gegenstandes. Dieser Wert soll als Ent‑

scheidungsgrundlage dienen, indem jedes Objekt dahingehend

geordnet wird, ob es eine positive Emotion wie Glück auslöst

oder nicht. Glücklich Machendes wird behalten, der Rest wird

aussortiert. Dieses achtsame Auswählen ist zwar zeitintensiv,

jedoch kann der eigentlich unangenehmen und herausfordernden

Aufgabe dadurch auch etwas Positives abgewonnen werden,

beispielsweise die Erinnerung an ein schönes Erlebnis. Das Kulti‑

vieren solch positiver Emotionen hat das Potenzial zur Steige‑

rung des Wohlbefindens.

Zum anderen stellt das bewusste Bedanken bei nicht mehr

Gebrauchtem einen zentralen Mechanismus in der Marie‑Kondo‑

Methode dar. Der Gegenstand wird aktiv in Verknüpfung mit dem

angenehmen Gefühl der Dankbarkeit entsorgt und dadurch nicht

achtlos weggeworfen. Was sich banal anhören mag, ist nach‑

gewiesen wirksam: das bewusste Empfinden und Üben von

Dankbarkeit geht mit besserer Stimmung, weniger Erschöp‑

fungsgefühl und erholsamerem Schlaf einher.

Entspannung durch Achtsamkeit

Das bewusste Ein‑ und Wegräumen der verbleibenden Dinge

kann direkt zur Achtsamkeitsübung werden. Achtsamkeit ist ein

Aufmerksamkeitszustand, bei dem der eigene Fokus auf dem

Hier und Jetzt liegt. Der Augenblick wird rundum wahrgenommen,

ohne ihn als gut oder schlecht zu bewerten. Mit achtsamkeits‑

basierten Übungen lässt sich Stress merklich reduzieren iv und die

Stimmung verbessern v . Wer sich beim Falten der Kleidung be‑

wusst macht, wie sich diese anfühlt oder beim Einräumen der

Bücher den Geruch des Papiers wahrnimmt, übt sich bereits in

Achtsamkeit. Selbst das Ordnen von Kleidung, beispielsweise

nach Farbe oder Jahreszeit, kann meditativ entspannen.

Kreatives Chaos?

Über den Entspannungseffekt des Sortierens hinaus hat ein auf‑

geräumtes und ordentliches Umfeld noch weitere vorteilhafte

Wirkungen. So werden beispielsweise ordentliche Wohnungen

von ihren Bewohnern als erholsamer wahrgenommen als unauf‑

geräumte Wohnungen. Dies geht wiederum mit einem niedrige‑

ren Niveau des Stresshormons Cortisol einher. Zudem lässt es

sich an Schreibtischen, auf denen möglichst wenig steht, konzen‑

trierter arbeiten. Unser Gehirn kann seine Kapazität nämlich bes‑

ser auf die tatsächlich zu bewältigende Aufgabe richten, wenn es

nicht durch zu viele herumliegende Objekte „beschäftigt“ ist.

Kreatives Chaos gibt es also nur in den seltensten Fällen.

www.Barmer.de