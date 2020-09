Assistenz der Geschäftsführung (m/w/d) gesucht

Ab sofort sucht die Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

einen Assistenten der Geschäftsführung (m/w/d)

IHR PROFIL

• kaufmännische Ausbildung oder vergleichbare Berufsqualifikation

• mehrjährige Berufserfahrung in der Assistenz

• gute MS-Office-Kenntnisse und fundierte Kenntnisse der Internetrecherche

• Diskretion, Loyalität, Zuverlässigkeit, ausgeprägte Kommunikationsfähigkeit, Durchsetzungsvermögen, sicheres Auftreten, Teamfähigkeit sowie Organisationstalent

• starke Kundenorientierung

• sorgfältige und ergebnisorientierte Arbeitsweise und Flexibilität

• Grundkenntnisse in der Immobilienbranche sind wünschenswert

IHRE AUFGABEN

• Korrespondenz mit internen und externen Ansprechpartnern

• Vor- und Nachbereitung von Gremienunterlagen und Gremiensitzungen

• Organisation verschiedener Veranstaltungen im Hause

• Übernahme organisatorisch-administrativer Aufgaben

• Terminkoordination und -verwaltung sowie Planung von Geschäftsreisen

DIE WiWO BIETET:

• sicherer Arbeitsplatz mit guten Rahmenbedingungen

• flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Möglichkeit zu individuellen Weiterbildungen

• spannendes Aufgabengebiet, in das Sie Ihre Erfahrungen einbringen können

INTERESSIERT?

Dann reichen Sie Ihre schriftliche Bewerbung bis zum 18. September 2020 in der Geschäftsstelle der WiWo oder per E-Mail an personal@wiwo-wildau.de ein.

Wildauer Wohnungsbaugesellschaft mbH

Friedrich-Engels-Straße 40

15745 Wildau

personal@wiwo-wildau.de