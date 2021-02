Apotheker (m/w/d) gesucht

Sabelus XXL sucht für ihre Apotheken zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Apotheker (m/w/d)



in Voll- oder Teilzeit, unbefristet

Ihnen wird geboten:

eine verantwortungsvolle Tätigkeit mit weitreichenden Gestaltungsmöglichkeiten

die Mitarbeit in einer stetig wachsenden, modernen und zukunftsorientierten Apotheken-Kooperation

ein kollegiales und respektvolles Miteinander

Weiterbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten

ein leistungsgerechtes, übertarifliches Einkommen

Zahlung eines 13. Gehaltes

Betriebliche Altersvorsorge

Sie sind interessiert?

Dann senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung an:

per E-Mail: wuttich@sabelus.com

per Post: Sabelus Services | Am Kleingewerbegebiet 2 | 15745 Wildau