Obermonteure bzw. Monteure (m/w) für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Elektrotechnik und MSR, Schweißer

Region Berlin Brandenburg (Wildau)

Zum Ausbau unseres Unternehmens suchen wir zum nächstmöglichen Eintrittstermin kundenorientierte, qualifizierte und zuverlässige Mitarbeiter/-innen der Heizungs-, Klima-, Sanitär-, Elektro- oder Mess-, Steuerungs- und Regeltechnik, die bei unseren überwiegend Berliner Kunden zum Einsatz kommen.

Aufgaben der Mitarbeiter/-innen

Installation, Instandsetzung und Wartung von haustechnischen und industriellen Anlagen der Druckluft-, Vakuum-, Kälte-, Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik bzw. elektrotechnischer Anlagen in öffentlichen Gebäuden und in der Industrie

Montage von Rohrleitungen, Kanälen und Komponenten der Ver- und Entsorgungsanlagen, v. a. Lüftungs-, Druckluft-, Kälte- und Heizungsanlagen

Führen von Baustellentagebüchern

Erstellen von Serviceberichten und Aufmaßen für die durchgeführten Leistungen

Fachliche Anforderungen an die Mitarbeiter/-innen

Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung als Rohrinstallateur/-in für Heizung, Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik, Zentralheizungs- und Lüftungsbauer/-in, Elektrotechnik und MSR, Gas- und Wasserinstallateur/-in

Berufserfahrung in den o. g. Tätigkeiten

PKW-Führerschein

Fachliche Anforderung Schweißer / -innen

Erfolgreich abgeschlossene Schweißerprüfungen für:

EN 287-1 141 T BW 8 S t2.0 D21 H-L045 ss nb

EN 287-1 141 T BW 8 S t4.0 D48 H-L045 ss nb

EN 287-1 141 T BW 1.1 S t2.0 D21 H-L045 ss nb

EN 287-1 141 T BW 1.1 S t4.0 D48 H-L045 ss nb

Persönliche Anforderungen an die Mitarbeiter/-innen:

Hohes Maß an Zuverlässigkeit und Eigeninitiative

Ausgeprägtes Service- und Kundenbewusstsein

Technisches Verständnis

Teamfähigkeit

Als innovativer Anlagenbauer und Dienstleister, bieten wir Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche Aufgabe in einem hochmotivierten, dynamischen und erfolgreichen Team. Wenn es Ihnen Spaß macht, an der Schnittstelle zum Kunden zu arbeiten, Sie etwas bewegen möchten und motiviert und engagiert mit der notwendigen Standhaftigkeit an Ihre Aufgaben gehen, sollten Sie diese Herausforderung annehmen.

Wir bieten Ihnen die Sicherheit eines unbefristeten Arbeitsvertrages und kostenfrei gestellte hochwertige Arbeitskleidung. Es erwartet Sie ein sehr gutes Betriebsklima, ein zukunftssicherer Arbeitsplatz, moderne Servicefahrzeuge, hochwertige Werkzeuge und Arbeitsmittel, Entwicklungsmöglichkeiten durch regelmäßige Schulungen sowie eine sehr gute S-Bahn-Anbindung

Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. Übersenden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an:

airkom Anlagenbau & Service GmbH

Wassilios GiorosPetra-Damm-Straße 1

15745 Wilda



E-Mail: bewerbung@airkom24.de

Tel: 03375 52 05-11