Zahllose Spiel- und Sportmöglichkeiten, ein riesiges Outdoorgelände und ein wunderschöner Badesee: Im 3-Sterne Superior AHORN Seehotel Templin in der schönen Uckermark verbringen Sie einen actionreichen Urlaub, den Sie und Ihre Kids garantiert so schnell nicht wieder vergessen werden!

Das familienfreundliche AHORN Seehotel Templin befindet sich direkt am klaren und schönen Lübbesee und erstrahlt durch den international renommierten Pop‐Art Künstler Michael Fischer‐Art. Als eines der größten Kunstwerke Europas. In den Panoramazimmern und im Panoramarestaurant & Café können Sie einen traumhaften Ausblick über den See und die umliegende Umgebung genießen.

Nur 80km von Berlin entfernt erleben Sie Natur pur. Als „Klein Schweden“ wird die Region Uckermark liebevoll von seinen Gästen, Besuchern und Fans genannt. Hier findet jeder das, wonach er sucht. Facettenreich und lebhaft präsentiert sich nicht nur die Region. Es gibt von allem etwas. Urlaub will gelebt werden, bei jedem Wetter, zu jeder Jahreszeit.

Gesund und fit, entspannt und schön, erholt und ausgeruht, kulinarisch abgerundet – gehen Sie mitIhren Gedanken auf Reisen. Bunt und wild wiederum erleben unsere kleinen Gäste auf den Spuren des kleinen Indianerjungen YOKI AHORN ihre eigenen Geschichten. Ob am See, beim Ernten im Garten, in der Kids Playworld oder Outdoor. Kleine Entdecker erleben die Vielfalt eines unvergesslichen Abenteuers

►2 x Übernachtungen für 2 Personen inklusive Frühstück im Panoramastudio

►1 Kind bis 5 Jahren kostenfrei

►YOKI AHORN Kinderbuffet

►Fitnessraum mit Kursprogramm z. B. Pilates, Zumba und Yoga

►Nutzung von Brandenburgs größtem Hotel-Innenpool (25×12,5m) und Kinderbecken; Aquagymnastik für Frühaufsteher

►Rummenigge Fußballfeld, Basketball und Beachvolleyball

►Wii-Lounge, Tischtennis

►Hoteleigenes Kino für Klein & Groß, täglich von 10.00 Uhr bis 24.00 Uhr

►YOKI AHORN Kinderwelt mit Programmen zu jeder Jahreszeit, Spielplätze mit Trampolin und Seilbahn, Indianertipis, Kinderspielwelt innen, YOKI AHORN Erlebnisgarten u.v.m.

►kostenfreies W-LAN

►Tägliches Animationsprogramm

►Jeden Samstag: Tanz- oder Discoabend an der SeaBar

Sichern Sie sich Ihren exklusiven Gutschein für 2 Übernachtungen zu Zweit im Panoramastudio inkl. Frühstück. Sie zahlen aber nur die Hälfte! Gültig bis Juni 2017 + September 2017 bis April 2018, auf Anfrage und nach Verfügbarkeit. Feiertage sind ausgeschlossen. Wichtig: Eine Bar- bzw. Restauszahlung sowie das Belassen eines Restwertes auf dem Gutschein ist nicht möglich. Pro Haushalt ist nur der Kauf eines Gutscheines möglich!

