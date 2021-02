25 Jahre Küchentreff

KüchenTreff feiert 25-jähriges Jubiläum, aber Grund zum Feiern haben soziale Kinder- und Jugendeinrichtungen.

Als Dankeschön verschenkt KüchenTreff 25 Küchen in einem Gesamtwert von 250.000 Euro.

Bewerben kann man sich bis zum 31. Juli 2021 auf der Website unter www.kuechentreff.de. Und das ganz einfach mit einem selbstgedrehten Video oder Bildmaterial sowie einem kurzen Anschreiben, in dem gezeigt wird, warum Ihr Verein, Jugendtreff oder die Schule eine neue Küche benötigt.

Schon am 01. März werden die ersten fünf Einrichtungen gezogen.

KüchenTreff gehören europaweit 400 Küchenfachmärkte an, einer davon ist Kaden Küchen in Königs Wusterhausen, welcher sich ebenfalls an der Jubiläumsaktion beteiligt.

Haben Vereine oder Einrichtungen aus der Region also eine Küche im Wert von 10.000 Euro gewonnen, melden diese sich mit der Gewinnbestätigung bei Kaden Küchen und planen dort die neue Küche. Nach der Planung wird sich ebenfalls um alles weitere bis zur Montage gekümmert.

Mehr Informationen finden Sie online unter www.kuechentreff.de und auch auf der Facebookseite von KadenKüchen